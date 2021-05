Morte Giuliana Mancini: lutto a Fiumicino per la dipendente comunale - Terzo Binario News

“Mi rattrista e rammarica molto la notizia giuntami oggi dell’improvvisa scomparsa a causa di una brutta malattia di Giuliana Mancini, dipendente dell’Amministrazione comunale”. Queste le parole di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

“Giuliana, fin dai tempi in cui Fiumicino apparteneva ancora al Comune di Roma, ha lavorato prima come insegnante nelle nostre Scuole dell’Infanzia per poi diventare Istruttrice amministrativa e occuparsi, all’interno dell’Ufficio Scuole, di trasporti e refezione”.

“Era amata e benvoluta da tutti i suoi colleghi, una persona disponibile e riservata. Ci mancherà molto. A nome mio, dell’assessore alla Scuola Paolo Calicchio e di tutta l’Amministrazione comunale, porgo le più sentite condoglianze ai parenti e agli amici”.