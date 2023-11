Riapre il Cinema "Quantestorie" di Manziana • Terzo Binario News

Avviati i lavori di rifacimento del tetto “Cinema Quantestorie”

Dopo anni in cui il tetto dell’immobile, sito in Piazza Parisi, versava in uno stato di cattiva manutenzione, con continue infiltrazioni d’acqua nella sala cinematografica, sono finalmente partiti i lavori di ristrutturazione.

Tali interventi permetteranno di riqualificare la sala per consentire una rapida riapertura del cineteatro.

Lo rende noto l’Ufficio Stampa del Comune di Manziana