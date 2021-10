Revocata ad Antonio Ciontoli l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" - Terzo Binario News

Antonio Ciontoli, condannato a 14 anni con sentenza definitiva per la morte del giovane Marco Vannini, non è più titolare dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

E’ quanto è stato disposto dal cancelliere dell’Ordine e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nei giorni scorsi.

Si legge nell’atto ufficiale che “Su disposizione del cancelliere dell’Ordine, si comunica che il sig. Antonio Ciontoli, in seguito alla sentenza di condanna ad anni quattordici di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per omicidio volontario con dolo eventuale, emessa dalla Corte d’assise di appello di Roma in data 30 settembre 2020 e confermata dalla Suprema Corte di cassazione in data 3 maggio 2021, e’ stato privato, ai sensi dell’art. 28 del codice penale e dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana», conferitagli con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2008.”