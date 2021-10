Esami per i candidati impiegati per Flavia i e 17 novembre al comune di Ladispoli - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che il 16 e 17 novembre 2021 si terrà l’esame-colloquio dei candidati ammessi alla selezione per l’assunzione di 4 impiegati a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo determinato e di 2 apprendisti impiegati a tempo pieno con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo determinato.

La prova si terrà presso il Municipio del Comune di Ladispoli in piazza Falcone 1. Sarà consentito l’accesso per sostenere l’esame-colloquio solamente ai candidati muniti di mascherina protettiva e il possesso del Green Pass come prescritto dall’art.3 del D. L. n. 105 del 23/07/2021 .

Per tutte visionare l’avviso, gli ammessi e gli orari dell’esame- colloquio

https://www.flaviaservizi.it/images/fa_AT/1100/2021/2021_4047_4049/AVVISO_ESAME_COLLOQUIO_16.11.2021_e_17.11.2021.pdf