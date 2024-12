Comprendere i requisiti di scommessa per i bonus • Terzo Binario News

I bonus di benvenuto dei casino online sono molto allettanti per i nuovi giocatori. La possibilità di ottenere soldi gratis per giocare è un’opportunità ghiotta che in pochi rifiuterebbero. Tuttavia, la maggior parte di queste offerte promozionali è soggetta a dei requisiti di puntata, ovvero delle condizioni che bisogna soddisfare prima di poter prelevare le eventuali vincite ottenute con il denaro bonus. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cos’è il requisito di scommessa, come funziona, gli aspetti positivi e negativi che comporta e i consigli per sfruttare al meglio i bonus rispettando le regole imposte dai casino.

Cos’è il requisito di scommessa

Il requisito di scommessa (in inglese wagering requirement) è una condizione applicata dai casino online ai bonus erogati, che stabilisce il numero di volte che l’importo del bonus deve essere puntato prima che le eventuali vincite possano essere prelevate. Ad esempio, se ottieni un bonus di 10€ con un requisito di scommessa di 40x su ideal-bet.it, significa che dovrai effettuare puntate per un valore complessivo di 40 * 10€ = 400€ prima di poter incassare soldi reali. Questa regola serve ai casino per evitare che i giocatori prelevino subito le vincite ottenute col denaro bonus senza aver generato un adeguato volume di gioco. Di seguito analizzeremo più nel dettaglio il funzionamento di questo meccanismo.

Come funziona il requisito di scommessa

Il requisito di puntata si applica esclusivamente alle vincite ottenute giocando con il saldo bonus. Eventuali vincite generate con fondi depositati dal giocatore (saldo reale) possono invece essere prelevate liberamente, senza alcun requisito.

Facciamo un esempio pratico:

Bonus ottenuto: 50€

Requisito di puntata: 30x

Deposito del giocatore: 20€

Saldo totale: 50€ (bonus) + 20€ (deposito) = 70€

Il giocatore effettua alcune puntate con la somma a disposizione e dopo un po’ il suo saldo è di 90€, di cui 60€ derivanti da vincite ottenute con il denaro bonus e 30€ da vincite ottenute con il denaro depositato.

Dato che il requisito di puntata è 30x, il giocatore dovrà scommettere 30 * 50€ = 1500€ prima di poter prelevare le vincite del bonus (60€). Le vincite ottenute con il denaro depositato (30€) possono invece essere prelevate liberamente perché non soggette al requisito di scommessa.

Il contatore dei requisiti di puntata tiene traccia del progresso del giocatore e mostra quanto manca ancora per completare le scommesse richieste. Nel nostro esempio, se il giocatore ha effettuato puntate per 700€, il contatore indicherà che mancano ancora 1500 – 700 = 800€ di scommesse per soddisfare il requisito.

Aspetti positivi e negativi dei requisiti di scommessa

L’introduzione di questi requisiti presenta sia aspetti positivi che negativi:

Positivi per i casino:

Limitano il rischio di perdite consentendo di erogare bonus più generosi

Stimolano un maggiore volume di gioco

Negativi per i giocatori:

Obbligano a scommettere somme elevate prima di poter incassare le vincite

Possibilità di perdere il saldo bonus se il requisito non viene soddisfatto in tempo

Positivi per i giocatori:

Possibilità di giocare più a lungo con un bankroll maggiore

Opportunità di vincite più alte

Come scegliere i bonus in base al requisito di puntata

Nel panorama dei casino online esistono bonus con requisiti di scommessa più o meno stringenti. Di seguito una tabella che classifica i requisiti di puntata in base alla difficoltà:

Tipologia Moltiplicatore Difficoltà Bassissimo 1-10x Molto facile Basso 11-20x Facile Nella media 21-35x Abbordabile Alto 36-50x Difficile Altissimo 51-70x Molto difficile Proibitivo oltre 70x Quasi impossibile

Come si può notare, superare requisiti di scommessa con moltiplicatori sopra le 50-70 volte è un’impresa ardua per la maggior parte dei giocatori. Di conseguenza, è consigliabile orientarsi su bonus con requisiti più bassi, a meno di non essere giocatori con bankroll e tempo a disposizione molto elevati.

Un altro fattore da considerare quando si confrontano i requisiti di puntata dei bonus è il contributo dei diversi giochi al soddisfacimento degli stessi. Solitamente slot machine e giochi da tavolo come blackjack o roulette contribuiscono per il 100%, mentre giochi come video poker o puntate su eventi sportivi solo per un 5-20%. Questo significa che giocare a slot con requisito 40x è molto più facile che puntare su eventi sportivi con lo stesso requisito 40x.

Strategie per completare i requisiti di puntata

Vediamo infine alcuni consigli pratici su come sfruttare i bonus rispettando i termini e condizioni:

Leggere sempre con attenzione il regolamento bonus e i requisiti richiesti prima di attivarlo

Scegliere bonus con requisiti di puntata bassi o medi in base al proprio bankroll

Optare per slot machine con RTP elevato per massimizzare le possibilità di vincita

Impostare un limite di perdita massima per non prosciugare il saldo bonus inutilmente

Tenere sotto controllo il contatore che traccia il progresso delle scommesse

Non superare le puntate massime consentite per non violare il regolamento

Seguendo questi consigli è possibile destreggiarsi abilmente tra i vari bonus dei casino sfruttandone i vantaggi e centrando con maggior probabilità l’obiettivo di prelevare le vincite ottenute con il denaro bonus. Buona fortuna e buon divertimento!