Suggerimenti per rilevare immagini false sulle piattaforme dei social media • Terzo Binario News

I social media sono diventati molto più di un luogo in cui interagire con altre persone online. Le persone ora li considerano una fonte di informazioni che altrimenti rimarrebbero nascoste. Tuttavia, anche le persone che mirano a truffare gli altri, creare una falsa identità o diffondere disinformazione traggono notevoli vantaggi da questa percezione. Utilizzano immagini contraffatte come uno strumento altamente efficace per raggiungere i propri obiettivi.

Le immagini ritoccate sui social media hanno lo scopo di influenzare l’opinione pubblica, catturare l’attenzione, rovinare la reputazione di un individuo o di un’organizzazione o molestare gli altri online. Potresti anche vedere tali contenuti utilizzati da individui per raggiungere obiettivi finanziari pubblicando immagini di prodotti con false affermazioni per ingannare gli altri. Potresti anche vedere foto false sui social media utilizzate per il cyberbullismo o per scopi particolari.

Considerato ciò, è responsabilità di ogni Joe medio rimanere vigile e fare la propria parte nel rilevare immagini false come utente responsabile dei social media. Tuttavia, il problema è che molte persone non sanno come identificare immagini ritoccate o manipolate sui social media. Questo articolo illustra vari suggerimenti per aiutarti a rilevare immagini false sui social media in modo da prevenire la diffusione di informazioni errate.

Continua a leggere per saperne di più.

Suggerimenti per il rilevamento di immagini false sui social media

Come accennato, gli individui che pubblicano immagini false sui social media spesso facilitano l’inganno su larga scala o servono uno scopo particolare. Rilevare immagini false e catturare i colpevoli è essenziale. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a farlo.

Fai attenzione alle incongruenze visive

Spesso è facile identificare immagini ritoccate se hai un occhio per rilevare incongruenze visive. Fattori come ombre, illuminazione, pixel, bordi irregolari, sproporzioni o dettagli non realistici possono aiutarti a identificare immagini manipolate intenzionalmente per diffondere informazioni errate. Quindi, ogni volta che ti imbatti in immagini che sembrano sospette o non realistiche, non iniziare subito a crederci.

Usa il tuo occhio critico e cerca le discrepanze in esse. Ecco cosa dovresti cercare nelle immagini sospette:

Ombre che sembrano innaturali.

Illuminazione non uniforme nell’immagine sospetta.

Elementi che sembrano pixelati.

Bordi frastagliati o irregolari attorno agli elementi che sembrano manipolati.

Prospettive distorte rendono gli oggetti presenti nell’immagine fuori posto rispetto all’ambiente circostante.

Dettagli non realistici che rendono le texture e i dettagli troppo fluidi.

Se trovi segnali sospetti nell’immagine, potresti aver incontrato una bandiera rossa. Pertanto, non condividerla ulteriormente. Cerca invece altri segnali che potrebbero aiutarti a capire che l’immagine che hai visto sui social media non lo è. Per favore, non credere alle immagini che potrebbero avere le discrepanze visive di cui sopra.

Usa la tecnica di ricerca inversa delle immagini

Non preoccuparti se stai ancora cercando di determinare la credibilità dell’immagine che hai visto sui social media. Vari altri metodi sono qui per aiutarti. La tecnica di ricerca inversa delle immagini è uno dei modi più efficaci per verificare la credibilità di un’immagine sui social media. Tutto ciò che devi fare è salvare la foto e utilizzare uno strumento di inversa ricerca immagini affidabile per eseguire una ricerca sul Web per concludere la credibilità dell’immagine.

Uno strumento avanzato di inversa delle immagini ti aiuterà a recuperare immagini simili da piattaforme rinomate in modo da non perdere risultati preziosi. A volte, l’immagine che vedi online non è falsa, ma è pubblicata per manipolare emotivamente i netizen medi. Lo scopo di ciò è evocare forti reazioni emotive, poiché è una pratica comune per individui o organizzazioni che cercano di diffondere disinformazione.

Spesso pubblicano un’immagine accurata con un contesto falso per evocare forti risposte emotive. Quindi, una ricerca inversa delle immagini può aiutarti a determinare in che modo fonti affidabili, come rinomati organi di informazione, hanno pubblicato l’immagine online e le informazioni che hanno utilizzato per presentarla.

Verifica la fonte

I social media sono diventati il ​​luogo ideale per i colpevoli che vogliono diffondere disinformazione. Pertanto, devi verificare la fonte prima di credere a qualsiasi immagine su qualsiasi piattaforma di social media. Questa affermazione è particolarmente vera per le immagini che presentano discrepanze visive. Il modo migliore per evitare di entrare a far parte della comunità che involontariamente rende virali immagini ritoccate è verificare prima la fonte.

Esistono diversi modi per eseguire la verifica della fonte. Innanzitutto, dovresti analizzare attentamente il profilo o l’handle che pubblica un’immagine ritoccata. Ti aiuterà a capire se quel particolare handle ha condiviso informazioni credibili in passato. Inoltre, controlla se l’account che stai controllando è verificato se ha il nome di un marchio affidabile.

Cerca indizi tecnici

Gli indizi tecnici spesso ti aiutano a identificare immagini false sui social media. Le immagini ritoccate pubblicate per diffondere disinformazione di solito presentano discrepanze di data e luogo. Dovresti confrontare la data o il luogo menzionati nella didascalia dell’immagine sospetta con le informazioni visive in essa contenute. Puoi anche usare la tecnica di ricerca inversa delle immagini per controllare le informazioni relative a data e luogo.

Dovresti anche cercare problemi relativi alla qualità delle immagini sospette. Se l’immagine sembra avere troppi pixel, aree sfocate o segni di modifica, dovresti evitare di condividerla ulteriormente. Inoltre, prova ad analizzare i metadati dell’immagine sottostante e cerca dettagli insoliti che possono aiutarti a determinare se l’immagine è stata ritoccata.

Conclusione

Le immagini false che diventano virali sui social media possono danneggiare la reputazione di qualcuno, portare a rabbia di massa o persino causare disordini in una determinata comunità in base alla sua religione, cultura o affiliazione politica. Quindi, ogni utente è responsabile di tenere d’occhio le immagini ritoccate sui social media.

Essendo un utente responsabile, puoi usare diversi metodi per identificare rapidamente le immagini manipolate sui social media e impedirne la diffusione. Questo articolo discute tutti quei metodi per aiutarti a rilevare le immagini false. Speriamo che tu ne abbia tratto molti spunti!