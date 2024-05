Report di Rai Tre "indaga" su Fiumicino, la Califano: "Baccini chiarisca in Aula" • Terzo Binario News

Quanto emerso dalla puntata di Report e dalla stampa ha destato in tutti forte preoccupazione. Un’amministrazione, per essere credibile, deve essere trasparente, cristallina nel proprio percorso, godere della fiducia della città. Ecco perché concordo con quanto auspicato dai gruppi di opposizione di Fiumicino. È necessario quanto prima che il sindaco Baccini venga in aula a chiarire l’operato suo e quello della sua amministrazione.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano