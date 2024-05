Regione stanzia 133mila euro per Civitavecchia • Terzo Binario News

La Consigliera Regionale Emanuela Mari: “Utili al contrasto all’erosione della costa”

La Regione Lazio stanzia 3 milioni di euro come sostegno ai comuni del litorale laziale e ai 2 comuni isolani di Ponza e Ventotene.

Gli importi per i vari comuni riguarderanno misure volte a semplificare l’accesso alle spiagge anche per persone disabili, interventi per la pulizia delle spiagge ed altri interventi volti a migliorare la sicurezza e rendere l’ambiente marino meno inquinato.

Al comune di Civitavecchia sono stati riconosciuti fondi pari ad euro 133.040,50. Con questo finanziamento grazie alla progettazione del Vice Sindaco Manuel Magliani sara’ contrastata l’erosione della costa della Marina e verranno ripristinati i passaggi pedonali per accedere alle nostre spiagge.

Lo dichiara in una nota il consigliere Emanuela Mari.