Colpo nell'ex ospedale psichiatrico: cassaforte ripulita a Monte Mario • Terzo Binario News

Furto nel padiglione 9, dove si trova il reparto di psichiatria: rubati soldi, beni appartenenti agli ospiti, medicinali, carte carburante e delle Postepay

Ignoti hanno ripulito la cassaforte nell’ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà. Il furto nel padiglione 9, dove si trova il reparto di psichiatria. Secondo quanto appreso, sono stati asportati i beni degli ospiti della struttura, oltre 10mila euro in contanti, carte carburante (il cui valore è da quantificare), delle Postepay e anche dei medicinali.

La segnalazione è arrivata alle 5,20 di oggi, 7 maggio. Sul posto gli agenti del commissariato Primavalle, che indagano.

Per la cronaca, qualche giorno fa un’altra cassaforte è stata presa di mira, stavolta nella casa di cura San Feliciano a Val Cannuta, in via via Enrico De Ossò. Nell’occasione, i malviventi Con l’ausilio di una fiamma ossidrica hanno rubato soldi e i gioielli.

c.b.