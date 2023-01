Regione, il Pd di Tolfa invita a due incontri coi consiglieri Minnucci e Califano • Terzo Binario News

Il Pd locale invita a due appuntamenti a Tolfa, con due dei protagonisti dell’ultima legislatura Regionale, Emiliano Minnucci e Michela Califano.

Il 9 alle 18 e il 15 gennaio alle 16, sempre presso la pinacoteca Comunale “G.Pierantozzi”.

“I” consiglieri regionali ci illustreranno quanto lavoro svolto in questi anni di amministrazione – dice Sharon Carminelli segretaria pd tolfetano – Dalla Legge che disciplina la promozione del biodistretto e quella sullo sviluppo dell’etruria meridionale, passando da quella che promuove misure di sostegno in favore dei genitori separati in stato di disagio, la legge per la parità retributiva di genere, la legge sui cargiver familiari, quella che riconosce l’endometriosi come malattia invalidante… insomma tante cose fatte e tante messe in campo per migliorare la qualità della vita, promuovere lo sviluppo e l’equità e l’uguaglianza”.

Si invitano la cittadinanza, le associazioni e gli Enti a partecipare.