“Regione e Governo aiutino Fiumicino nell’emergenza maltempo” • Terzo Binario News

A dichiararlo è la Consigliera comunale e capogruppo lista civica ‘Baccini Sindaco’ Federica Poggio

Quanto accaduto ieri in molte località del nostro Comune, purtroppo, ci tocca da vicino. Eventi meteorologici come quello di cui siamo stati vittime sono sempre più frequenti e colpiscono il nostro territorio con sempre maggiore intensità.

Bene ha fatto il sindaco Baccini a firmare immediatamente lo stato di calamità naturale propedeutico a richiedere lo stanziamento di fondi a copertura degli ingenti danni subiti e per il quale auspico un pronto e immediato intervento di Regione e Governo.

Voglio inoltre ringraziare le forze dell’ordine intervenute, gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, la protezione civile e tutti i volontari che hanno lavorato duramente per garantire il proprio sostegno, fondamentale, al nostro territorio. Tutto è perfettibile, nessuno lo mette in dubbio. Ma speculare, in un momento del genere, e ricevere critiche da parte di chi ha governato 10 anni con risultati non sempre all’altezza della situazione francamente dispiace.

Credo sia nostro dovere, come classe politica, fare tutti un salto di qualità. Evitare ‘beghe’ di basso cabotaggio che non fanno altro che svilire il nostro ruolo di fronte ai nostri concittadini e allontanarci sempre più da ciò che conta: trovare soluzioni anche in accordo con gli enti sovracomunali.

Federica Poggio, capogruppo lista civica ‘Baccini Sindaco’