Cna di Viterbo e Civitavecchia in lutto per la morte di Simonetta Pachella, aveva 66 anni • Terzo Binario News

Simonetta Pachella era una persona straordinaria. La sua scomparsa non solo ci addolora ma ci rende consapevoli di aver perso tutti una donna di grande cultura, che ha avuto sempre a cuore la formazione dei ragazzi, scolastica e a livello umano.

Era il faro del suo lavoro, si preoccupava costantemente e realmente del loro futuro: questo è stato uno dei tratti fondamentali che l’ha sempre fatta apprezzare e amare.

Sono sue caratteristiche che abbiamo potuto toccare direttamente con mano in tanti anni di collaborazione con la CNA e che resteranno nei ricordi più cari nostri e dei ragazzi che insieme abbiamo coinvolto. Come in “Forme e Colori della terra di Tuscia”, dove è riuscita a far innamorare i suoi studenti dell’artigianato. Come in Scarpette rosse, dove ha contribuito a far comprendere un tema così delicato come la violenza di genere. Come nell’associazione temporanea d’impresa, nata per la formazione sulle nuove tecnologie digitali.

Simonetta non era solo una dirigente scolastica: era molto di più. Una persona di cui si sentirà profondamente la mancanza.

Luigia Melaragni

Segretaria CNA Viterbo e Civitavecchia