Regionali, Pascucci ufficializza la candidatura: correrà con la lista Verdi e Sinistra • Terzo Binario News

L’ex Sindaco di Cerveteri scioglie le riserve: “Dobbiamo continuate a lottare, a difesa dei territori, per una giustizia ambientale e sociale”

La candidatura al Consiglio Regionale del Lazio da parte di Alessio Pascucci non era certamente un mistero. Caldeggiata già da molti, prima di Natale aveva già gettato infatti le basi per la campagna elettorale, radunando in due appuntamenti all’interno del Cinema Moderno oltre 300 persone tra cittadini, simpatizzanti ed elettori storici.

Oggi arriva l’ufficialità della candidatura: correrà al fianco di Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità uscente del Lazio e candidato Presidente per il Centrosinistra, e sarà candidato all’interno della lista “Verdi e Sinistra”.

Già Sindaco di Cerveteri per due mandati, attuale Consigliere comunale di Ladispoli e Consigliere Metropolitano della Città Metropolitana di Roma Capitale, anche in questo caso alla sua seconda esperienza, Pascucci si candida ad essere dunque il rappresentante diretto dei Comuni di Cerveteri e Ladispoli all’interno del Consiglio Regionale del Lazio.

In caso di elezione, Pascucci sarebbe il primo nella storia politica dei due Comuni ad essere presente in Consiglio Regionale del Lazio.

Nell’ufficializzare la candidatura, Pascucci ha dichiarato:

“Inizia un nuovo viaggio. Insieme.

Questa mattina ho firmato la mia candidatura per le Elezioni Regionali del Lazio nella Lista “Verdi e Sinistra”, a sostegno di Alessio D’Amato Presidente.

Dopo dieci anni da Sindaco di Cerveteri e sei da Consigliere Metropolitano di Roma Capitale, ho accolto con grande estusiasmo la proposta di questa nuova avventura.

Dobbiamo continuate a lottare, a difesa dei territori, per una giustizia ambientale e sociale, magari riuscendo a portare per la prima volta un rappresentante del nostro comprensorio in Consiglio Regionale.

Se ci pensate sembra incredibile che Cerveteri e Ladispoli, con oltre 80mila abitanti, non abbiano mai saputo esprimere una rappresentanza diretta. Questa volta possiamo riuscirci.

In queste settimane vi racconterò le idee e i progetti per i quali mi batterò; parleremo di sostenibilità e tutela dei territori, di giustizia ambientale e sociale, di uguaglianza e solidarietà, di centralità della cultura e delle arti, di consumo zero, tutti temi che da sempre hanno caratterizzato la mia storia politica e amministrativa.

Sarà un nuovo lungo viaggio, pieno di energie. Una campagna elettorale impegnativa ma che affronterò con lo spirito di sempre. Ci rimettiamo in viaggio. Insieme. Come abbiamo sempre fatto.

E sì, a proposito, tocca corre! Di nuovo”.