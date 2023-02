Regionali, Pascucci chiude a Villa dei Desideri con Alessio D’Amato • Terzo Binario News

Grande evento di chiusura della campagna elettorale per Alessio Pascucci, ex Sindaco di Cerveteri per due mandati consecutivi, l’unico nella storia della città etrusca ad aver terminato entrambi i mandati, e attuale Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Regionali, Pascucci chiude a Villa dei Desideri con Alessio D’Amato

Candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra”, dopo un tour elettorale che lo ha visto imperversare su tutta Roma e Provincia, Pascucci giovedì 9 febbraio a partire dalle ore 20:00 sarà nell’elegante location di Villa dei Desideri a Cerveteri per una grande festa di chiusura, alla quale prenderà parte anche il candidato Presidente Alessio D’Amato.

Oltre a Pascucci e D’Amato, interventi del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, della portavoce di Europa Verde e capolista Simona Saraceno e di tanti altri ospiti. A far da cornice durante la cena la musica di Miky Johnson.

Battute finali dunque per la campagna elettorale per le Elezioni Regionali del 12 e 13 febbraio. Elezioni storiche, che potrebbero portare per la prima volta un diretto rappresentante di Cerveteri e Ladispoli a sedere tra i banchi del Consiglio Regionale del Lazio.