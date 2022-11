Regionali 2022, Marietta Tidei apre l'ufficio elettorale a Civitavecchia • Terzo Binario News

“Con orgoglio ed emozione, oggi pomeriggio parte la campagna elettorale per le elezioni Regionali che si terranno a febbraio 2023.

Ripartiamo da Civitavecchia, la mia città, per supportare con la lista del Terzo Polo la candidatura a presidente di Alessio D’Amato.

Lo facciamo con determinazione, consapevoli che, nonostante le gravi crisi pandemica ed economica di questi anni, la Regione Lazio ha lavorato molto per far crescere i territori e supportare famiglie e imprese.

L’appuntamento è per oggi, sabato 26 novembre, alle ore 18.00 in via Giuseppe Mazzini 11, dove inaugureremo il mio comitato elettorale.”

Così, in una nota, la consigliera regionale Marietta Tidei.