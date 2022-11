M5s Civitavecchia: "Via della Polveriera pericolosa per i cittadini" • Terzo Binario News

“L’elenco delle promesse non mantenute da parte di questa amministrazione è talmente lungo che è impossibile rammentarlo tutto in un unico comunicato stampa.

Su via della Polveriera però l’amministrazione comunale incomprensibilmente non riesce a capire che a rischio è l’incolumità di centinaia di cittadini. L’impianto comunale, grazie all’ottimo lavoro della società locale Cv Skating, è infatti molto popolato da pattinatori di tutti i tipi.

Le frequenti piogge di questi giorni hanno scavato in maniera decisamente importante la strada che ora è decisamente al limite della praticabilità. Ricordiamo che il PalaMercuri, così come tutti gli impianti sportivi, è frequentato prevalentemente da famiglie e da ragazzi, molti dei quali in scooter.

E si trovano a dover affrontare una strada senza illuminazione pubblica, senza asfalto, senza marciapiedi ed adesso praticamente senza una carreggiata.

La promessa di fare la strada l’amministrazione comunale l’ha già fatta in più di un’occasione: quando la Cv Skating ha vinto lo scudetto under 18, in aula Calamatta. Quando la Cv Skating ha vinto lo scudetto femminile (giugno 2022), in aula Pucci. In quell’occasione tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, hanno speso belle parole per queste ragazze che ci hanno reso orgogliosi di aver riportato a Civitavecchia un titolo tricolore. Ed anche lì si era parlato di dare dignità a via della Polveriera.

I mesi, anzi gli anni, passano, le auto dei cittadini si rompono, e nessuna delle promesse effettuate è stata mantenuta.

Chiediamo al Sindaco Tedesco di provvedere con urgenza: c’è veramente rischio di farsi male”.

Gruppo consiliare M5S