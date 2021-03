Referendum Santa Marinella, il plauso del M5s al Comitato Referendario - Terzo Binario News

“Il Movimento 5 Stelle di Santa Marinella si congratula con il comitato referendario per i risultati raggiunti nella raccolta firme per i primi referendum Consultivi della storia cittadina e che riguarderanno i 5 Project approvati dalla Giunta Tidei.

Il Gruppo stellato locale, che ha sostenuto la campagna di raccolta firme, ribadisce l’importanza della partecipazione diretta dei cittadini a scelte che possano incidere drasticamente sulla loro vita e su quella della città.

Un evento nuovo per Santa Marinella. Un traguardo di trasparenza e partecipazione che si spera possa fare la differenza e generare nuove battaglie e altrettanta nuova consapevolezza.

Uno strumento che faccia riappropriare i cittadini dei loro diritti, del loro pensiero sociale e politico e, soprattutto, del loro interesse per la “cosa pubblica”.

I santamarinellesi devono poter dire la loro!

Ogni sindaco, seppur eletto da una parte politica è il sindaco di tutti e non può esimersi dall’ascoltare e indirizzare opportunamente l’azione politica.

Un grazie doveroso ai nostri concittadini che instancabilmente hanno lavorato nel Comitato Referendario e che, in questo periodo così difficile, hanno presidiato nei banchetti in nome della partecipazione e della legalità”.

MoVimento 5 Stelle

Santa Marinella – Santa Severa