Ins Ladispoli: "Acqua sprecata sull'asfalto di via Roma causa perdita" - Terzo Binario News

il Movimento Civico di Idee e Cultura “Insieme”, sigla “Ins.” fa sapere che dei cittadini, per le vie brevi, si sono rivolti a Ins evidenziando la carenza di buon senso verso il prossimo, tenuto conto che da diverso tempo, molta acqua viene immessa quotidianamente in via Roma nella zona a circa venti-trenta metri dal ponte dal fosso Vaccina, direzione Roma. La stessa acqua finisce sul manto stradale già abbastanza dissestato.

A tal proposito Ins evidenzia che “le consistenti immissioni d’acqua ristagnano sul manto stradale come documentano le foto. “In merito a tale situazione, si chiede alle competenti Istituzioni e al Gestore Idrico, di valutare almeno un intervento di natura provvisoria al fine di salvaguardare eventuali situazioni di pericolo in merito alle citate e documentate immissioni di acqua, anche in considerazione dello stato del manto stradale , non potendosi escludere il traffico quotidiano di automezzi ed autovetture”.



MOVIMENTO CIVICO DI IDEE

E CULTURA “INSIEME”