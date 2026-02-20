Referendum, il Comitato per il no avvia la campagna informativa a Ladispoli e Cerveteri • Terzo Binario News

Il Comitato per il NO Ladispoli- Cerveteri annuncia l’avvio della campagna informativa sul territorio in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia.

“In gioco c’è la Costituzione” è il messaggio che accompagnerà le iniziative pubbliche organizzate nelle prossime settimane nei comuni di Ladispoli e Cerveteri.

Secondo il Comitato, la riforma:

non accelera i processi;

non migliora i servizi ai cittadini;

indebolisce l’indipendenza della magistratura.

Il rischio, sottolineano i promotori, è quello di ridurre i controlli sul potere e lasciare più soli i soggetti più deboli, compromettendo l’equilibrio istituzionale e i principi sanciti dalla Costituzione.

Per questo il Comitato invita cittadine e cittadini a votare NO il 22 e 23 marzo, per difendere una giustizia imparziale e l’autonomia della magistratura.

Banchetti informativi sul territorio

Per favorire il confronto e offrire materiali informativi, saranno organizzati banchetti nelle seguenti date:

Ladispoli

Mercato Via Firenze

24/02 (10:00–13:00)

03/03 (10:00–13:00)

10/03 (10:00–13:00)

17/03 (10:00–13:00)

Piazza Rossellini

22/02 (16:00–18:00)

01/03 (16:00–18:00)

15/03 (16:00–18:00)

Cerveteri

Largo Almunecar

27/02 (9:00–13:00)

06/03 (9:00–13:00)

13/03 (9:00–13:00)

20/03 (9:00–13:00)

Mercato Cerenova

22/02 (9:00–13:00)

08/03 (9:00–13:00)

15/03 (9:00–13:00)

Valcanneto

01/03 – Largo Monteverdi (9:00–13:00)

14/03 – Largo Arrigo Boito (9:00–13:00)

Il Comitato per il NO invita tutti i cittadini a partecipare agli appuntamenti per approfondire i contenuti della riforma e le ragioni del voto contrario.