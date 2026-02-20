Referendum, il Comitato per il no avvia la campagna informativa a Ladispoli e Cerveteri • Terzo Binario News

Il Comitato per il NO Ladispoli- Cerveteri annuncia l’avvio della campagna informativa sul territorio in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia.
“In gioco c’è la Costituzione” è il messaggio che accompagnerà le iniziative pubbliche organizzate nelle prossime settimane nei comuni di Ladispoli e Cerveteri.
Secondo il Comitato, la riforma:
non accelera i processi;
non migliora i servizi ai cittadini;
indebolisce l’indipendenza della magistratura.
Il rischio, sottolineano i promotori, è quello di ridurre i controlli sul potere e lasciare più soli i soggetti più deboli, compromettendo l’equilibrio istituzionale e i principi sanciti dalla Costituzione.
Per questo il Comitato invita cittadine e cittadini a votare NO il 22 e 23 marzo, per difendere una giustizia imparziale e l’autonomia della magistratura.
Banchetti informativi sul territorio
Per favorire il confronto e offrire materiali informativi, saranno organizzati banchetti nelle seguenti date:
Ladispoli
Mercato Via Firenze
24/02 (10:00–13:00)
03/03 (10:00–13:00)
10/03 (10:00–13:00)
17/03 (10:00–13:00)
Piazza Rossellini
22/02 (16:00–18:00)
01/03 (16:00–18:00)
15/03 (16:00–18:00)
Cerveteri
Largo Almunecar
27/02 (9:00–13:00)
06/03 (9:00–13:00)
13/03 (9:00–13:00)
20/03 (9:00–13:00)
Mercato Cerenova
22/02 (9:00–13:00)
08/03 (9:00–13:00)
15/03 (9:00–13:00)
Valcanneto
01/03 – Largo Monteverdi (9:00–13:00)
14/03 – Largo Arrigo Boito (9:00–13:00)
Il Comitato per il NO invita tutti i cittadini a partecipare agli appuntamenti per approfondire i contenuti della riforma e le ragioni del voto contrario.