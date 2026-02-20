Podismo, ecco il trofeo Città di Ladispoli (sperando nel sole) • Terzo Binario News

Con gli occhi all’insù. Il cielo e le sue promesse per il fine settimana è il primo indagato in vista della quinta edizione del Trofeo Città di Ladispoli. Si spera che il maltempo di questo ultimi giorni lasci spazio al sole per far sì che la corsa di 10 km, inserita nel calendario nazionale Fidal, possa svolgersi in tranquillità consentendo a tanti appassionati di andare all’attacco del proprio primato personale

Il percorso, tutto pianeggiante e su asfalto salvo due tratti sterrati di 400 metri l’uno, è per la maggior parte sul lungomare e i8l vento potrebbe anche favorire ulteriormente, spirando alle spalle, l’ottenimento di grandi prestazioni, per questo spesso anche atleti di spicco del panorama nazionale hanno accettato la sfida della gara del litorale, ultimo l’azzurro Mohammed Zerrad vincitore lo scorso anno in 30’10” e protagonista anche domenica prossima. In campo femminile la detentrice del trofeo è invece Sara Carnicelli, prima nel 2025 in 34’41”.

Partenza per tutti alle ore 9:30 da Via Corrado Melone, davanti al Parco di Palo. Insieme alla prova agonistica di 10 km prevista anche la passeggiata ludico-motoria di 2,3 km. Il costo delle iscrizioni è di 20 euro, il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato presso il centro sportivo Fitness Suite, attiguo alla partenza, sabato dalle 10:00 alle 16:00 e domenica dalle 7:00 alle 9:00. Per la non competitiva il prezzo è 5 euro. Le premiazioni si svolgeranno a fine gara e riguarderanno i primi 3 assoluti e i primi 5 di ogni categoria.

Per informazioni: Gruppo Millepiedi, www.gruppomillepiedi.it