Consorzio Industriale del Lazio, Tarquinia dice sì • Terzo Binario News

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune di Tarquinia al Consorzio Industriale del Lazio, una scelta strategica finalizzata a sostenere e rafforzare il tessuto produttivo locale. .

Il sindaco Francesco Sposetti spiega come l’ingresso nel Consorzio rappresenti un’opportunità concreta per favorire le attività artigianali e industriali del territorio.

“Abbiamo scelto di aderire – dichiara –, perché questo consentirà alle nostre imprese di partecipare a bandi di prossima pubblicazione, ampliando così le possibilità di crescita, innovazione e accesso a finanziamenti strategici”.

Un aspetto particolarmente rilevante della decisione riguarda il mantenimento della piena autonomia dell’Ente: l’adesione, infatti, non comporta la cessione delle aree né limita la capacità decisionale del Comune in materia di pianificazione generale e attuativa. L’Amministrazione continuerà pertanto a esercitare le proprie competenze in ambito urbanistico e programmatico, garantendo al contempo nuove opportunità di sviluppo per il territorio. “Con questo atto – conclude il primo cittadino -, confermiamo la volontà di promuovere politiche attive a sostegno dell’economia, rafforzando la collaborazione istituzionale e creando condizioni favorevoli alla crescita e alla competitività delle imprese locali”.