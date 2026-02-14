Referendum, costituito il Comitato per il no di Ladispoli e Cerveteri • Terzo Binario News

“Presso la Casa del Popolo di Ladispoli, al termine di un partecipato e positivo confronto unitario, si è ufficialmente costituito il Comitato per il NO di Ladispoli e Cerveteri.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di portare nelle piazze, nei mercati e davanti alle scuole le ragioni della difesa della Costituzione e dell’autonomia della magistratura dalla politica.

Riteniamo fondamentale informare e coinvolgere le cittadine e i cittadini su temi che riguardano la qualità della nostra democrazia e il necessario equilibrio tra i poteri dello Stato.

Saremo presenti nelle piazze e nei mercati di Ladispoli, Cerveteri e delle rispettive frazioni. Gli appuntamenti e gli orari dei gazebo saranno comunicati di volta in volta attraverso i nostri canali informativi.

Rivolgiamo un appello a tutte le forze progressiste e a tutti coloro che hanno a cuore la difesa della Costituzione affinché sostengano e partecipino alle iniziative che verranno promosse sul territorio.

Fanno parte del Comitato: ANPI, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Ladispoli Attiva, CGIL, insieme a numerose altre realtà associative e soggetti impegnati quotidianamente sulle questioni sociali del territorio.

Siamo convinti che le cittadine e i cittadini del nostro territorio sapranno difendere la democrazia e preservare l’integrità della nostra Costituzione”.

Il Comitato per il NO Ladispoli e Cerveteri