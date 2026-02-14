Confcommercio Civitavecchia premia i suoi Maestri: riconoscimenti per Giulio Bussu e Maria Giovanna Mele • Terzo Binario News

Confcommercio Litorale Nord esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito questa mattina a Giulio Bussu e Maria Giovanna Mele, titolari del ristorante La Bomboniera di Civitavecchia, nell’ambito della manifestazione “Maestri del Commercio”, promossa da 50&Più – Sistema Associativo e di Servizi e da Confcommercio Roma.

La cerimonia si è svolta presso la Camera di Commercio nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano – Piazza di Pietra, Roma, alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali. Ai due storici operatori è stata conferita l’Aquila di Diamante, onorificenza riservata a imprenditrici e imprenditori con oltre 50 anni di attività, esempio concreto di continuità d’impresa, professionalità e dedizione al territorio.

«Siamo orgogliosi – dichiara il Responsabile Territoriale di Confcommercio Litorale Nord, Cristiano Avolio – che tra le quasi cinquanta persone premiate ci siano anche due figure così importanti per Civitavecchia. Parliamo di un’attività storica che ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per la ristorazione locale e per la cultura dell’accoglienza».

Da diversi mesi Confcommercio Civitavecchia Litorale Nord sta lavorando con determinazione alla valorizzazione dell’intero comparto enogastronomico cittadino, considerandolo una leva strategica sia per l’approccio al turismo crocieristico sia per attrarre una clientela di prossimità.

«Molte persone – prosegue Avolio – mi raccontano di quando, anni fa, intere famiglie partivano la domenica da Roma in treno per venire a mangiare nei ristoranti di Civitavecchia: la zuppa di pesce cosí come i piatti della nostra tradizione marinara. Questo significa che esiste una memoria gastronomica forte, che possiamo e dobbiamo riproporre oggi in modo ancora più strutturato e organizzato».

In questa direzione si inserisce anche il progetto “Civitavecchia Excellence”, realizzato in collaborazione con Confcommercio Roma e con il contributo della Camera di Commercio di Roma, che sarà presentato a breve e che vedrà protagoniste numerose attività legate anche al mondo della ristorazione e delle eccellenze locali.

Confcommercio Litorale Nord invita operatori e cittadini a restare informati: questa non sarà l’unica novità. L’obiettivo è preparare al meglio la stagione crocieristica ormai alle porte, ma anche rendere il sistema commerciale ed enogastronomico più organizzato e competitivo durante la stagione invernale, rafforzando il ruolo di Civitavecchia come destinazione di qualità tutto l’anno.