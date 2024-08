Rapinatore seriale armato di coltello sulla Togliatti: colpiti minimarket e negozio di casalinghi • Terzo Binario News

Un 38enne, romano e disoccupato, sottoposto a fermo di Pg; un minimarket razziato due volte (bottino 500 euro)

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Armato di coltello ha puntato due esercizi commerciali di viale Palmiro Togliatti, rapinando (per due volte) un minimarket e un negozio di casalinghi (in questo caso non gli è riuscito il bis). Un disoccupato di 38 anni, romano e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri e sottoposto a fermo di Pg.

Il riconoscimento

La sera del 18 agosto, i carabinieri sono intervenuti su richiesta giunta al numero di emergenza 112, nei pressi di un esercizio commerciale di viale Palmiro Togliatti, su richiesta del proprietario di un negozio di casalinghi, un cittadino del Bangladesh di 41 anni. L’uomo ha riferito che poco prima aveva notato la presenza di un soggetto, armato di coltello, che aveva riconosciuto quale autore di una rapina subita nei giorni precedenti.

A quel punto, dopo aver raccolto alcuni elementi indiziari a suo carico, i militari hanno raggiunto il 38enne all’altezza di via Quinto Publicio e lo hanno fermato, identificato e perquisito. L’uomo nascondeva un coltello pieghevole che è stato sequestrato.

Le rapine sulla Togliatti

Successivamente è stato condotto in caserma, dove a seguito di una mirata attività investigativa, consistita dall’acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, individuazione fotografica e ricerche nelle banche dati, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, in ordine a tre rapine, commesse il 13, 14 e 15 agosto scorsi. La prima rapina avvenuta su viale Palmiro Togliatti 91, in un minimarket. in questo caso, il bottino è stato di 200 euro. Soldi, questi, sottratti a un cittadino del Bangladesh di 40 anni, che è stato poi rapinato nuovamente il giorno di Ferragosto di altri 300 euro. La seconda rapina è avvenuta il 14 agosto, ai danni del 41enne, che nella circostanza è stato costretto a consegnare 50 euro in contanti sotto la minaccia di un coltello.

Il 38enne è stato accusato di rapina aggravata e continuata.