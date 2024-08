Dopo l'inseguimento trovati nell'auto arnesi da scasso, in casa monili d'oro • Terzo Binario News

Due georgiani denunciati per tentato furto in appartamento e ricettazione

Gli agenti della Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio, durante un servizio di pattugliamento finalizzato al contrasto dei reati predatori, nel transitare in via Innocenzo XIII, hanno notato due persone a bordo di un’auto che avevano un atteggiamento circospetto tale da indurli a seguire il veicolo in direzione di via Portuense.

I due individui, giunti in via Belluzzo, si sono recati nei pressi di uno stabile per farvi accesso. Dopo pochi minuti, i poliziotti li hanno notati uscire di corsa, salire sulla propria auto e scappare. A quel punto è nato un inseguimento poi terminato in via Malatesta dove sono stati immediatamente raggiunti e bloccati.

Effettuata la perquisizione, sia addosso che nel veicolo, sono stati rinvenuti, all’interno del vano luce di cortesia del sottotetto dell’abitacolo, diversi arnesi atti allo scasso. Dopo un controllo effettuato presso un appartamento in uso ai due, sito nella medesima via, sono stati infine rinvenuti diversi monili in oro, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

Pertanto, gli investigatori li hanno identificati per georgiani di 35 e 33 anni e, al termine degli accertamenti di rito, li hanno denunciati in stato di libertà per tentato furto in appartamento e ricettazione.