Ubriachi alla festa del paese: chiedono musica nordafricana, al rifiuto del fonico scatta la rissa • Terzo Binario News

Denunciati cinque nordafricani

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Tivoli hanno denunciato in stato di libertà 5 cittadini stranieri, gravemente indiziati del reato di rissa.

I militari dell’Arma sono intervenuti, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, per una rissa in corso la notte di sabato, mentre si stava svolgendo una manifestazione estiva proprio nel borgo di Mandela. Sul posto i militari hanno identificato un gruppo di 5 uomini di origine nordafricana, tutti in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcolici.

Dalle prime informazioni sembra che i 5 abbiano chiesto che fosse diffusa della musica del loro paese di origine, nel corso del concerto in corso per la serata agostana nel piccolo borgo. Alla risposta negativa del tecnico del suono, i giovani hanno iniziato ad inveire contro il fonico e cercato anche lo scontro fisico anche con alcuni residenti.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha evitato che la rissa degenerasse, ed i soggetti nordafricani sono stati condotti in caserma per l’identificazione e foto-segnalati. Tutti i giovani sono stati denunciati in stato di libertà, ed alcuni accompagnati presso l’ufficio immigrazione per la verifica del titolo autorizzativo di permanenza in Italia.