Rapinato sulla Togliatti, due giorni dopo riconosce un aggressore e lo fa arrestare • Terzo Binario News

L’incontro casuale quando una ragazza che aveva trovato i documenti dell’uomo aggredito gli ha dato appuntamento per la restituzione; manette della Polizia per un tunisino 19enne

Due giorni prima era stato aggredito in strada e rapinato di tutti i suoi averi, ma il destino ha voluto che una ragazza ritrovasse in strada i suoi documenti e lo contattasse via social per restituirglieli.

Una fatalità costata cara ad uno dei complici, con cui la vittima, subito dopo l’incontro con la ragazza, si è ritrovata vis à vis percorrendo le strade dello stesso quartiere dove era avvenuta l’aggressione. L’incontro “infausto” è costato ad un tunisino di diciannove anni il fermo di indiziato di delitto della Polizia di Stato.

Tutto è iniziato due giorni prima, quando la vittima, mentre era intenta a parcheggiare l’auto in via Palmiro Togliatti, era stata accerchiata da quattro uomini di origine nordafricana. Avvicinandola con una scusa, l’avevano aggredita riuscendo a sfilarle il portafogli ed i gioielli che indossava. Poi, forti del bottino conquistato, si erano dileguati nel nulla.

Meno di 48 ore dopo, l’uomo rapinato era stato contattato via social da una ragazza che aveva ritrovato in strada i suoi documenti. Così, si erano dati appuntamento per la restituzione.

Il destino, a sua volta, ha organizzato il resto.

Quando la vittima si è ritrovata di fronte ad uno dei suoi aggressori, non ha esitato un secondo e ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 1 1 2. Di lì a poco, l’uomo è stato fermato dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore.

I successivi riscontri incrociati con le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona hanno poi permesso di associare effettivamente il volto del diciannovenne a quello di uno dei quattro complici che avevano preso parte alla rapina.

Per il giovane, peraltro già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma, è scattato il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Proseguono, invece, le indagini per risalire agli altri tre soggetti che si sarebbero resi responsabili, in concorso con lui, dell’episodio.

Si evidenzia che le attività investigative sopradescritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile.