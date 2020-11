Aggredito e rapinato in strada. È accaduto alle 18,40 di lunedì 9 novembre in via Marghera, zona Castro Pretorio. Vittima un cittadino del Bangladesh, il quale è stato avvicinato da due soggetti, che gli hanno portato via cellulare e 150 euro.

L’uomo non ha riportato ferite. Sul posto gli agenti del commissariato Villa Glori.

c.b.