Rapina da 50mila euro nella villa di mister "Mondo Convenienza" a Civitavecchia • Terzo Binario News

Giovan Battista Carosi era con il cognato alle Colline dell’Argento quando i malviventi hanno fatto irruzione, indaga la Polizia

In sei, con il volto coperto e armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’abitazione del proprietario della catena di arredamento ‘Mondo Convenienza’, in via Colline dell’Argento, a Civitavecchia , intorno alle 22.10 di sabato scorso.

Dopo aver chiuso l’uomo in una stanza insieme al cognato, hanno portato via 50mila euro in contanti, due Rolex e altri gioielli il cui valore è ancora da quantificare.

Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i poliziotti di Civitavecchia , impegnati nell’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

AdnKronos