“Libriamoci”: il Sindaco Gubetti in classe al Marieni per promuovere la lettura tra i più piccoli • Terzo Binario News

Un incontro speciale tra il Sindaco di Cerveteri e gli alunni della classe 5^ D dell’Istituto Marieni, all’insegna della lettura e della condivisione di valori fondamentali come l’inclusione e la diversità.

Nell’ambito del progetto “Libriamoci”, iniziativa nazionale che promuove la lettura ad alta voce nelle scuole, il Sindaco ha trascorso del tempo con i bambini, leggendo insieme a loro un libro scelto proprio per l’occasione. Un momento di grande partecipazione ed entusiasmo, in cui gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi importanti, comprendendo quanto la lettura possa essere un ponte per la conoscenza, l’empatia e il rispetto reciproco.

“Insegnare l’amore per la lettura fin da piccoli è un regalo prezioso che possiamo fare ai nostri bambini”, ha dichiarato il Sindaco. “Attraverso i libri possiamo affrontare argomenti fondamentali come l’inclusione e la diversità, trasmettendo messaggi di apertura e accoglienza. È sempre emozionante vedere con quanta curiosità e interesse i giovani lettori si approcciano alle storie.”

“Libriamoci” è un progetto di promozione e diffusione letteraria nelle scuole promosso da “Cepell – Centro per il libro e la lettura” che coinvolge le città che si fregiano del titolo di “Città che Legge” e che invita Sindaci e amministratori comunali a partecipare a momenti di lettura tra i più piccoli.

“’Strano, stranissimo’, questo il titolo del libro che ho avuto occasione di leggere con i bambini del Marieni – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – un testo ricco di spunti di riflessione accolto con entusiasmo dai ragazzi. Ringrazio la scuola e le docenti in particolare Laura Donadon per aver aderito al progetto con la sua classe e per l’ospitalità ricevuta. Con altrettanta gratitudine ringrazio il personale della nostra Biblioteca comunale, Elena Polzelli, Catia Mordeca e Daniele Renda per il grande lavoro che sempre svolgono, con passione e dedizione, nel promuovere l’importanza della lettura in particolar modo tra più piccoli”.

L’incontro si è concluso con un momento di dialogo tra il Sindaco e i bambini, che hanno posto domande e condiviso le proprie riflessioni sul libro e sulle tematiche trattate. Un’esperienza che conferma il valore della lettura come strumento di crescita e arricchimento personale, oltre che come occasione di condivisione all’interno della comunità scolastica.

L’amministrazione comunale continuerà a sostenere e promuovere iniziative come “Libriamoci”, consapevole del ruolo fondamentale che la cultura e l’educazione giocano nella formazione delle nuove generazioni.