Rapina con sparatoria al centro commerciale • Terzo Binario News

Rapina con sparatoria. Paura questa mattina al centro commerciale Roma Est. Intorno alle 10,30 due individui, con il volto travisato, sono entrati in azione in via Collatina per una rapina in gioielleria. Poi hanno esploso dei colpi e sono fuggiti con il bottino, da quantificare, a bordo di un’auto grigia (a quanto pare una Fiat Punto). Non ci sono stati feriti. Una vettura, probabilmente utilizzata dai malfattori, è stata ritrovata in via Luigi Crocco, a Ponte di Nona.

Su questi elementi la Polizia del commissariato Casilino sta indagando. Presenti anche le Volanti. Sembra che anche delle guardie giurate avrebbero risposto al fuoco. Sono stati dei veri momenti di terrore quelli vissuti oggi. Gli espositori ripuliti dai malviventi, le saracinesche chiuse, le persone che cercavano un riparo.

Gli altri negozi, riferiscono dalla Polizia, hanno successivamente ripreso le proprie attività. Intanto, sui social c’è chi racconta l’esperienza avuta stamani: “Non si può andare avanti così. Andare al centro commerciale Roma est per una passeggiata e ritrovarsi tra gli spari di una rapina. Penso non siamo più sicuri né tutelati. Vogliamo un presidio di Polizia nel quartiere, è diventato invivibile”.