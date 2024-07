Aggredisce la moglie davanti ai figli, bimba di 10 anni all’ospedale in stato di shock • Terzo Binario News

Arrestato un 36enne romano, vittima una coetanea di origini peruviane; l’intervento dei carabinieri

Il terrore dentro casa. Si è scagliato contro la moglie davanti ai figli, uno di pochi mesi e l’altra di 10 anni. Una violenta aggressione rimasta impressa negli occhi della bimba, trasportata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù in stato di shock. Un uomo di 36 anni, romano, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Frascati: è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della consorte.

L’episodio è avvenuto in zona Tor Vergata. Qui sono intervenuti i militari dell’Arma, dopo una segnalazione giunta al 112. L’uomo, al culmine della lite, ha aggredito la compagna, una 36enne di origini peruviane. Accecato dalla rabbia, per motivi al momento da accertare, non si è fermato nemmeno sapendo che lì c’erano i propri figli.

Il marito violento, una volta bloccato, è stato accompagnato dai carabinieri della Stazione di Tor Vergata presso la Casa circondariale di Regina Coeli.