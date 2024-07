Incidente a Baldo degli Ubaldi: scontro auto-scooter, morto 73enne in ospedale • Terzo Binario News

Grave una 69enne, trasportata al Policlinico Gemelli in codice rosso

Un uomo di 73 anni anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 23,30 di ieri, 9 luglio, in via Baldo degli Ubaldi, a Roma. A scontrarsi uno scooter Honda Sh e una Alfa Romeo Giulietta con al volante un 19enne. Dopo l’impatto – colpita anche una Dacia Sandero in sosta – l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Camillo, dove è deceduto. Sul motorino sedeva anche una 69enne, condotta al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso.

Il giovane a bordo dell’auto si è subito fermato a prestare soccorso. Dopodiché, è stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito, per gli esami del caso (alcolemici e tossicologici).

Sono tuttora in corso le indagini da parte degli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Tutti i veicoli sono stati posti sotto sequestro.