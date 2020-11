Ventiquattrenne trovato morto a Roma - Terzo Binario News

Il giovane stroncato da un arresto cardiocircolatorio, forse provocato da una overdose

Un ragazzo di 24 anni è stato trovato morto a Roma sabato 21 novembre. Il corpo senza vita – che a un primo esame esterno non presentava segni di violenza – era disteso sul letto, all’interno di un prefabbricato galleggiante, all’altezza di Lungotevere Arnaldo da Brescia.

Sul posto, alle 12,55, è giunto il personale del commissariato Trevi. I sanitari, dopo i primi accertamenti, hanno riferito che il giovane è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio: tra le ipotesi delle cause del decesso, ancora al vaglio, non è esclusa l’overdose. La salma è in attesa dell’esame autoptico.

c.b.