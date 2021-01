Ragazzina di 14 anni beve vodka e va in coma etilico - Terzo Binario News

È stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, in stato di incoscienza: al momento è in prognosi riservata. Una ragazzina di 14 anni, domenica 17 gennaio, è finita in coma etilico.

L’episodio è accaduto all’altezza di piazza di Villa Carpegna, a Roma. La giovane era insieme a una coetanea, poi riaffidata ai genitori: secondo quanto appreso, sono state bevute due bottiglie di vodka.

Sul posto la Polizia e il personale del 118.