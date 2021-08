Radici, cumuli di aghi di pino e voragini: i guai di via Montecarlo a Ladispoli - Terzo Binario News

Via Montecarlo a Ladispoli presenta una serie di problematiche: dalle buche, alle radici dei pini, agli aghi che si accumulano. E i cittadini sono furiosi.

“Queste sono le ennesime immagini di via Montecarlo a Ladispoli abbandonata da anni, non viene rifatto l’asfalto non vengono eseguite le pulizie e, se dovessero prendere fuoco le sterpaglie dovremmo abbandonare le nostre case sicuramente.

Più volte abbiamo sollecitato il sindaco Grando che si preoccupa di inviare a pulire una tantum solo per metterci a tacere e poi finisce tutto lì.

La strada a causa delle radici dei pini è impraticabile”.

