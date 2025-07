Raccolte 3mila firme per salvare il Bosco Enel • Terzo Binario News

“In questa nostra iniziativa di cui con la presente vogliamo informarvi con gli opportuni aggiornamenti, desideriamo sottolineare un fatto rilevante, ma collegato con le finalità della nostra petizione, accaduto a Vicenza, in un’area ex Lanerossi e sulla quale è sorto naturalmente un bosco.

Si tratterebbe di una buona notizia per l’ambiente in cui vivono tanti cittadini ma il punto centrale è che è stato salvato dal cantiere dell’Alta velocità che aveva in programma l’occupazione dell’area. Il buon esisto, a nostro avviso, non è solo dovuto alla sensibilità e alla buona pratica delle istituzioni ma anche ai comitati di liberi cittadini che sono riusciti a far modificare il tracciato originariamente previsto per la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria.

E’ questa una vittoria che ci sprona e ci responsabilizza maggiormente seppure a Vicenza l’Amministrazione Comunale sia stata in prima linea con i cittadini.

E proprio alla luce dell’impegno di quella amministrazione pubblica non si comprende come qui un’altra Amministrazione che pur vanta, almeno nei propositi, una difesa dell’ambiente sia promotrice di fatto di un’iniziativa imprenditoriale speculativa mirata a eliminare un bosco che paradossalmente è il risultato di una prescrizione ambientale raggiunta con il consenso delle istituzioni e di Enel a beneficio della comunità civitavecchiese e non solo.

Questa situazione francamente incomprensibile, anche per la inconsistenza dei vantaggi sul piano dell’occupazione, risulta inaccettabile anche sotto il profilo ecologico e ci pone nella esigenza di informare una cittadinanza sempre più sorpresa per una richiesta che giace al MASE valutata quanto meno sbagliata, motivo per cui la sottoscrizione ha già raggiunto il traguardo delle 3.000 firme.

Questo risultato ci conforta nel perseguire un risultato che riteniamo legittimo: il mantenimento dell’area a bosco e il fatto che possa divenire fruibile dalla cittadinanza.

Con la presente il Comitato intende integrare l’elenco precedente con queste ultime 310 firme (che si allegano) portando il risultato complessivo della petizione al superamento delle 3.000 sottoscrizioni”.

Per il Comitato salviamo il Bosco

Vittorio PETRELLI