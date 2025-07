Incontro fra Giovani Dem e Comitato Pendolari Civitavecchia • Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro molto proficuo con i Presidenti del Comitato Pendolari, Benedetto Risi e Denis Lauro, insieme a Lucia Gaglione, Segretaria del Partito Democratico di Santa Marinella.

Un confronto utile, sincero e costruttivo che ha permesso di approfondire criticità già note e segnalate da tempo dal Comitato, condividendo l’urgenza di affrontarle con azioni concrete e coordinate: ritardi frequenti, cancellazioni improvvise, sovraffollamenti insostenibili, gravi carenze nella comunicazione con gli utenti.

L’incontro ha rappresentato anche un momento importante per rafforzare la collaborazione tra il Comitato Pendolari e i Giovani Democratici, ponendo le basi per un lavoro comune e continuativo.

Grazie al dialogo diretto con i rappresentanti del Comitato, abbiamo potuto chiarire diversi aspetti operativi, tra cui la collaborazione alla costruzione di una piattaforma di proposte da presentare in Regione. È emersa con forza, inoltre, la necessità di proseguire il confronto ai tavoli con Regione Lazio, Trenitalia e RFI, così come l’urgenza di promuovere un incontro con i rappresentanti istituzionali locali per individuare soluzioni strutturali e durature.

I Giovani Democratici di Civitavecchia si sono messi a disposizione per collaborare attivamente con il Comitato, mettendo le proprie energie al servizio dei pendolari e coordinando iniziative nel rispetto del ruolo del Comitato, con l’obiettivo di affiancare e rafforzare l’ascolto quotidiano già svolto attivamente dal Comitato sui social e sul campo, contribuendo ad ampliare la partecipazione attiva dei pendolari nella costruzione di proposte condivise.

In questi anni, il lavoro del Comitato Pendolari ha portato risultati concreti, grazie anche al costante confronto con gli altri comitati di linea. Tuttavia, il momento che stiamo vivendo è complesso e le criticità in aumento rischiano di compromettere quanto conquistato. Proprio per questo è ancora più importante unire le forze, coordinarsi e collaborare per mantenere e migliorare ciò che è stato ottenuto con anni di impegno continuo.

Questo è solo il primo passo di un percorso che, ne siamo certi, sarà lungo e proficuo”.

GD e Comitato Pendolari