Raccolta di sangue straordinaria di Avis e Roan a Civitavecchia • Terzo Binario News

Il prossimo 27 giugno le Fiamme Gialle di Civitavecchia in collaborazione con la locale sezione Avis, hanno annunciato una giornata dedicata alla solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue in considerazione che, con l’entrata dell’estate aumentano, storicamente, le problematiche connesse alla fornitura di emocomponenti a disposizione del Centro Regionale Sangue, necessari per tutti i bisognosi del Lazio.

La raccolta sarà gestita logisticamente con l’aiuto della Sezione Avis di Comunale – “M. Villotti” di Civitavecchia che collocherà un’autoemoteca su Corso Centocelle nr. 3, negli spazi della caserma G. Bruzzesi, dalle ore 07,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00 e oltre ai militari, sarà a disposizione di tutta la cittadinanza.

Gli interessati possono prenotarsi o ricevere tutte le informazioni necessarie telefonando in segreteria Avis al numero 389 3427776 oppure 0766/21280.

La raccolta straordinaria testimonia il quotidiano impegno del Corpo al servizio della collettività e delle persone sofferenti, un semplice atto di altruismo da compiere prima di andare in vacanza.

Si rinnova l’iniziativa di solidarietà giunta alla decima edizione – conclude il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale che dà appuntamento alla cittadinanza al prossimo evento.