A San Pietro colpisce un vigile a un occhio, bengalese 55enne denunciato da Roma Capitale • Terzo Binario News

Aveva tentato di sottrarsi ai controlli, dopo essere stato sorpreso nell’attività di vendita illegale di merce sul suolo pubblico, colpendo ad un occhio un funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale con il puntale di un ombrello parasole, gesto che, nonostante le ferite provocate, solo per la fortuita presenza di occhiali da vista non ha causato conseguenze ben più gravi.

L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 12 a ridosso delle Mura Leonine in via di Porta Cavalleggeri, durante i consueti servizi a contrasto dell’abusivismo commerciale, che vedono impegnato quotidianamente il personale della Polizia Locale. Immediate le indagini da parte dei caschi bianchi dell’Unità S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale) per rintracciare l’autore dell’aggressione, fuggito subito dopo i fatti.

Visionate le telecamere dell’Ispettorato Vaticano, gli agenti hanno osservato i movimenti dell’aggressore, che è stato individuato nella mattinata odierna nei pressi del Vaticano.

L’uomo, 55 anni e originario del Bangladesh, alla vista degli operanti ha tentato la fuga salendo a bordo di un bus, in quel momento fermo per la salita e discesa dei passeggeri, ma la pattuglia lo ha prontamente bloccato assicurandolo all’Autorità Giudiziaria, presso il quale è stato deferito per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltreché per lesioni personali.