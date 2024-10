Raccolta di materiale scolastico dei Giovani Democratici Tirreno a Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento in Piazza Aldo Moro, il ricavato sarà devoluto ad associazioni di volontariato

“Al giorno d’oggi è ancora più importante l’educazione pubblica per poter istruire i propri figli e per poter costruire una società più equa, prospera e democratica. Il diritto allo studio non è un privilegio per pochi ma consiste nel garantire eguali condizioni di partenza per studiare a tutti”. Con questo spirito i Giovani Democratici Tirreno, sabato 12 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 saranno in Piazza Aldo Moro a Cerveteri per una raccolta straordinaria di materiale scolastico.

Matite, colori, penne, quaderni, fogli, astucci e zaini, tutto il materiale raccolto sarà devoluto ad associazioni del territorio che si occupano della beneficienza. Analoga iniziativa, si è già svolta anche a Santa Marinella e Ladispoli