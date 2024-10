Halloween a Cerveteri, Rione Boccetta a lavoro per una festa davvero "terrificante" • Terzo Binario News

“Boccetta o scherzetto?”, appuntamento per giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 16:00

“Boccetta o scherzetto?”. Ottobre non è soltanto il mese in cui salutiamo definitivamente l’Estate dandole appuntamento al prossimo anno, ma è anche il mese più terrificante dell’anno!

Lo è perchè il 31 ottobre è Halloween e oramai da tantissimi anni questa tradizione “Made in Usa” è divenuta sempre più ben accolta nello Stivale italico, un po per moda un po per divertimento.

Sarà festa anche a Cerveteri, grazie allo storico Rione Boccetta, che dopo la bellissima partecipazione alla 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, si è immediatamente messo all’opera per organizzare una nuova grande festa.

Giovedì 31 ottobre, dalle ore 16:00 e fino a tarda serata, in Piazza Risorgimento e nei vicoli del Centro Storico, dolci, animazione e racconti horror per bambini, accompagnati da uno straordinario Dj-Set. Insomma, se credete di avere abbastanza coraggio, il Rione Boccetta ti aspetta per una serata davvero mostruosa.