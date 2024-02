Raccolta alimentare alla Conad Il Mare di Civitavecchia dell'Ordine di Malta • Terzo Binario News

“Presso la Conad “Il Mare”, si è svolta una significativa missione: la raccolta alimentare organizzata dall’Ordine di Malta con i volontari e cavalieri, presenti nel centro laziale dove svolgono attività di ascolto e assistenza nella sede di Via G. D’annunzio, 3, della delegazione Viterbo-Rieti,

Nonostante si tratti di un’attività periodica, la sua importanza non diminuisce affatto. L’impegno del Centro e della Delegazione continua nella consapevolezza che le famiglie in difficoltà aumentano ogni anno e della necessità di offrire loro aiuto e fraternità.

Alle ore 8:00 in punto, i volontari si sono riuniti presso il punto di raccolta della Conad, pronti con i loro gilet rossi con la croce ottagona e i carrelli vuoti da essere riempiti di generi alimentari e beni di prima necessità per adulti e bambini.

La Conad “Il Mare” ha riservato uno spazio apposito per la raccolta, dove i clienti hanno potuto donare i loro contributi per i bisognosi.

La giornata è trascorsa in un clima di entusiasmo e gratitudine, con ringraziamenti da parte dei clienti e dei volontari, sempre più motivati dalla loro missione. Alle ore 20:00 hanno portato i carrelli pieni di doni al magazzino dell’Ordine di Malta Italia.

Il bilancio della giornata è stato estremamente positivo: una grande quantità di generi alimentari e beni di prima necessità è stata raccolta e sarà distribuita ai bisognosi grazie all’opera dei volontari e dei cavalieri dell’Ordine di Malta Italia.

Ma non è stato solo questo il risultato raggiunto. Durante quella giornata, i volontari hanno potuto conoscere meglio la realtà dei più bisognosi e condividere con loro qualche parola ed un sorriso. Hanno compreso che il loro impegno è importante non solo per la raccolta di beni materiali, ma anche per portare un po’ di speranza e calore umano a chi vive situazioni difficili.

Un sentito ringraziamento va soprattutto alla popolazione locale di Civitavecchia, che dal 2016 ha dimostrato grande sostegno alla Delegazione, dando il proprio contributo alle attività di assistenza e volontariato in tutte le parrocchie della diocesi. La loro preziosa partecipazione è fondamentale per il successo della missione dell’Ordine di Malta”.