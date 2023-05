"Quer pasticciaccio brutto" della mostra filorussa a San Lorenzo • Terzo Binario News

“Autorizzare nei locali municipali di via dei Sabelli a San Lorenzo una iniziativa dai contenuti filo russi e che lancia un messaggio fuorviante rispetto alle responsabilità dell’invasione russa in Ucraina è stato un grave errore”. Così in una nota la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello

“L’organismo municipale preposto al rilascio dell’autorizzazione ha concesso i locali in assoluta buona fede, senza immaginare che una mostra d’arte potesse veicolare un messaggio così inaccettabile, da cui prendiamo nettamente le distanze”.

“Ho richiamato chi di dovere ad una maggiore attenzione, nella consapevolezza che gli spazi pubblici debbano sì essere aperti a tutti ma in nessun caso utilizzati per promuovere posizioni lontane dal nostro dettato costituzionale e dalla nostra cultura di rispetto e autodeterminazione dei popoli”.