"Perretta dà sostanzialmente ragione a Paliotta sul caso aree ricettive di Ladispoli" • Terzo Binario News

Intervento di Antonio Mazzitelli che non risparmia critiche all’ex vice sindaco: “Grando gli ha dato la delega alle spiagge non per difenderlo dalla dialettica politica”

“Delegato, faccia il delegato…

Ho provato a leggere più volte l’articolo del Consigliere delegato alle spiagge avvocato Peretta ma credo di aver capito poco o niente di quanto ha argomentato.

Sicuramente la mia inferiore cultura scolastica non è riuscita a comprendere totalmente il testo per mie colpe.

Fatta questa doverosa premessa voglio esprimere il mio pensiero su quanto credo di aver capito.

Quanto dichiarato dall’ex Primo Cittadino Paliotta lo apprendo dall’articolo di Peretta e più precisamente: “Anomalo che apra qualcuno e altri, aperti in passato, non possano”; l’allusione all’attività commerciale della famiglia dell’attuale Sindaco è chiara e lampante; tanto lampante da accecare l’avvocato Peretta che cadendo, ingenuamente, nella provocazione dell’esperto dottor Paliotta immolandosi in una strenua difesa della famiglia Grando che forse preferirebbe non avere pubblicità non richiesta.

Ma di scivoloni ingenui l’avvocato, nonché Consigliere Comunale delegato, è abbastanza avvezzo tanto che malgrado la sua indubbia intraprendenza in passato è stato già “trombato” dall’attuale Sindaco come del resto fecero le precedenti amministrazioni di centrosinistra dove precedentemente militò proprio sostenendo il dottor Paliotta.

Non ho la fortuna di conoscerlo, non ho nulla contro di lui sebbene quanto scrivo farebbe pensare al contrario. Il motivo di questo mio intervento è perché sono uno dei tanti over 50 disamorati della classe dirigente di questa nazione stufa di chiacchiere sterili e di saltelli di qua e di là spesso dimenticati!!!

Comunque voglio argomentare anche nel merito. Peretta esordisce testualmente “Le menzogne e le bugie non rendono legittimo ciò che non lo è”. Io sono stato proprio in questi giorni al mare nella zona di Torre Flavia e mi sembra che l’affermazione di Paliotta sia sostanzialmente vera perché solo poche, pochissime attività erano aperte.

Immagino, visto la bella giornata, che quelle chiuse lo fossero per obbligo e non per scelta. Avvocato Peretta, perché perde tempo così invece di capire perché gli “altri” non sono riusciti ad aprire e magari aiutarli con la propria esperienza e conoscenza della materia, di farli riaprire?

Il Sindaco Grando le ha dato la delega alle spiagge non a difenderlo dalla dialettica politica dove probabilmente è più preparato di Lei e di me”.