Quattro acquisti per il Tolfa: arrivano Yuri Reinkardt, Luca Sgamma, Cristiano Veseli e Luca Coletti • Terzo Binario News

Per il Tolfa è arrivato il momento di consolidare il pacchetto degli under- quegli 8-9 giocatori indispensabili i fini di assolvere le direttive imposte dalla Lega Dilettanti, che vogliono contemporaneamente tre giovani sempre in campo.

Oltre a loro, in arrivo anche qualche altro pezzo che serve a rinforzare la roda di Emiliano Cafarelli. I quattro arrivi, o in qualche caso i ritorni, sono di Yuri Reinkardt, Luca Sgamma, Cristiano Veseli e Luca Coletti.

Ad approdare in biancorosso è il classe 2002 Yuri Reinkardt, che ha già disputato i campionati di Eccellenza e Promozione.

«Ci sono arrivi che accendono l’entusiasmo – scrivono dal sodalizio – e altri che raccontano ambizione, qualità e voglia di vincere. Diamo il benvenuto a un giocatore di grande classe, pronto a mettere il suo talento al servizio dei nostri colori». La società ha inoltre evidenziato come «la classe di Yuri è ben conosciuta nel territorio auspicando di di vivere una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancorossa».

Poi sotto con i ragazzi ovvero il 16enne Luca Sgamma, che entra a far parte stabilmente dell’undici della Prima Squadra. «Ogni grande storia ha un inizio – il commento dalla Pacifica – ci sono ragazzi che aspettano un’occasione e ci sono ragazzi che, giorno dopo giorno, se la conquistano con il lavoro, il sacrificio e la passione. Quella di Smamma è molto più di una semplice promozione: è il premio per un percorso di crescita costruito con impegno e dedizione ed è la conferma della fiducia che il nostro club ripone nei giovani cresciuti con questi colori, perché il futuro non si aspetta, si costruisce». In altre parole, Sgamma deve essere un esempio per tutti quei giovani che ambiscono alla Promozione e che, lavorando duramente possono raggiungere l’obiettivo.

L’ultimo arrivo è quello di Cristiano Veseli, che ha già vesto la maglia con la Rocca e la banda rossa diagonale. Il mediano nato nel 2009 torna dall’esperienza con il Civitavecchia. «Un altro importante investimento sul futuro per un giovane di prospettiva, talento e determinazione, pronto a mettersi in gioco e a continuare il suo percorso di crescita in biancorosso».

Dalla vicina Canale Monterano ecco l’ultimo acquisto – per ora – ovvero Luca Coletti. Il centrocampista classe 2008 va a unirsi al gruppo nutrito di compaesani e che «rappresenta una grande risorsa per il presente e il futuro del Tolfa» come lo descrivono dallo Scoponi. «Luca approda in biancorosso dopo un importante percorso di crescita nei settori giovanili di Ladispoli e Aranova, esperienze che gli hanno permesso di maturare qualità tecniche e caratteriali di assoluto valore. Siamo felici di accoglierlo nella famiglia biancorossa e gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni».

Alessio Vallerga