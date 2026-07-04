Nuoto master, Michela D'Amico si afferma anche in vasca • Terzo Binario News

Michela D’Amico torna in vasca e i successi arrivano lo stesso. L’ondina della Nuotatori Civitavecchiesi è andata ancora a podio nei Campionati Italiani Master di Riccione conquistando due bronzi inaspettati.

Michela, all’ultimo anno di categoria M50 e confrontandosi anche con avversarie di 4 anni più giovani, si è presentata senza alcuna velleità agli Italiani in corso di svolgimento a Riccione. Nelle gare del 1500 e dell’800 stile libero, ha conquistato due inaspettati bronzi.

Gare rese difficili non solo per le lunghe distanze ma anche per le condizioni meteo, condite dal caldo infernale, che hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare – che si sarebbero dovute svolgere nella vasca all’aperto, la cui temperatura ha superato abbondantemente i 30 gradi – nella vasca al chiuso, accorpando così gare maschili e femminili.

L’acqua era indubbiamente più fresca ma le temperature della piscina erano elevate. Michela non si è fatta scoraggiare da nulla e come al solito ha combattuto per conquistare ogni metro su quelle distanze, riuscendo nell’impresa di salire ancora sul podio nell’ultimo anno della M50.

Grande la soddisfazione espressa in casa Nuotatori Civitavecchiesi, con un’entusiasta presidente Federica Feoli per Jacopucci, abbastanza provato per il caldo, commenta l’impresa: «Sono abituato ad assistere alle imprese di Michela, ma questi due bronzi sinceramente erano difficili da pronosticare essendo passate in categoria M50 atlete molto forti e più giovani. Salutiamo comunque l’ultimo anno in categoria con altre medaglie e ci concentriamo sulle prossime gare poiché la stagione non è finita, quindi insieme al preparatore atletico Simone Ciancarini, che ringraziamo per l’impegno e la vicinanza, dobbiamo ancora lavorare per preparare al meglio gli atleti.

Il successo arriva dopo il successo “marino” di Vietri sul Mare, nella prestigiosa gara di nuoto in acque libere Cetara Vietri. Nella traversata di 3km fino a Vietri sul Mare, l’ondina civitavecchiese ha staccato nettamente le avversarie. Il tecnico aveva riferito di una gara di carattere condotta in maniera ottimale dall’atleta, che con grinta e caparbietà non ha mai mollato di una bracciata. E anxche in quell’occasione, grande soddisfazione ancora una volta in casa Nuotatori Civitavecchiesi dove il presidente Federica Feoli ha plaudito l’ennesima impresa della sua atleta, volendo ringraziare come sempre il preparatore atletico Simone Ciancarini per il costante supporto.