Siepi in via Umberto Badini a Cerveteri: "Pericolose per chi attraversa" • Terzo Binario News

In via Umberto Badini c’è un problema serio delle siepi che, oscurando la visuale, rendono pericoloso l’attraversamento.

I cittadini vorrebbero anche tagliarle autonomamente ma non è possibile: è un lavoro che spetta ai giardinieri del Comune di Cerveteri.

“Qualcuno è stato anche investito – racconta un cittadino – e non per colpa delle vetture. Le auto corrono ed è vero, ma noi il servizio del verde lo paghiamo e qui serve provvedere per le piante e magari dei dossi di rallentamento”

