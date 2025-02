Pugni allo specchietto dell'ambulanza, 31enne rumeno arrestato al Policlinico di Tor Vergata • Terzo Binario News

Un uomo che vive, stazionando nei pressi del Policlinico Tor Vergata, ha preso a pugni lo specchietto retrovisore di un’autoambulanza, mandandolo in frantumi.

Successivamente, ha tentato di sfilare la pistola a una guardia giurata, causandogli sette giorni di prognosi.

È successo ieri mattina in via Oxford, quando un 31enne romeno, dopo essere stato allontanato dal personale sanitario, ha reagito violentemente dando colpi all’ambulanza. Una guardia giurata intervenuta per fermarlo è stata aggredita, mentre l’uomo avrebbe anche tentato di sottrargli la pistola d’ordinanza.

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati che sono riusciti a fermarlo e lo hanno arrestato e accompagnato in caserma. Questa mattina, a seguito dell’udienza di convalida, il Tribunale di Roma ha convalidato il suo arresto.