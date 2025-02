Il Roan Civitavecchia mostra tutto il suo amore per San Valentino con la donazione di sangue • Terzo Binario News

Il 14 febbraio è stato un San Valentino di solidarietà per le Fiamme Gialle di Civitavecchia che, in collaborazione con la locale sezione Avis, hanno effettuato una raccolta straordinaria di sangue: grande partecipazione dei Finanzieri e della cittadinanza.

Come già accaduto in passato, l’iniziativa è stata effettuata in collaborazione con la sezione Avis Comunale – M. Villotti di Civitavecchia che ha messo a disposizione l’autoemoteca posizionata su Corso Centocelle 3, negli spazi della caserma della Guardia di Finanza G. Bruzzesi.

La raccolta straordinaria testimonia il quotidiano impegno del Corpo al servizio della collettività e delle persone che soffrono, “un atto d’amore nel giorno di San Valentino” conclude il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale.